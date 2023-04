F1: Massa traça estratégia com advogados para contestar título de Hamilton

Felipe Massa não quer desistir de uma possível conquista na carreira e deu os primeiros passos na ação judicial para reaver o título de 2008 da Fórmula 1. Segundo a revista inglesa “Autosport”, o piloto reuniu uma equipe de defesa para entender como deve prosseguir com a polêmica temporada de 2008, na qual o brasileiro da Ferrari terminou na vice-liderança, enquanto o inglês Lewis Hamilton, na época da McLaren, conquistou o primeiro de seus sete títulos mundiais.

O piloto brasileiro estuda processar a F1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), após declaração de Bernie Ecclestone, chefe da categoria na época. No começo do ano, o dirigente revelou saber da manipulação de resultado no GP da Singapura, quando Nelsinho Piquet bateu propositalmente no muro, a pedido da Renault, para beneficiar Fernando Alonso.

Na ocasião, Felipe foi prejudicado por causa da paralisação da corrida, que rendeu um pit stop desastroso para a Ferrari. Caso o GP fosse anulado, o brasileiro terminaria o campeonato na liderança e seria,portanto, o campeão da temporada.

Quando o escândalo (conhecido como Crashgate) se tornou público, em 2009, Massa buscou a mudança do resultado, entretanto, não pôde reaver o título porque, uma vez entregue em cerimônia, o troféu não pode ser dirigido a outro piloto – as posições na classificação, segundo o Código Desportivo Internacional da FIA, não podem ser alteradas.

A investigação da FIA também não apontou evidências de que Alonso e a maior parte da equipe Renault sabiam da batida proposital e auxiliaram na execução. O órgão entendeu que seria injusto mudar o resultado.

Agora, após as declarações de Bernie, Massa se reuniu com uma equipe de advogados, mas diferentemente da primeira contestação, o piloto da Stock Car tratará a situação de forma mais discreta, o que significa que não haverá mais declarações públicas da sua parte.

Há chance de Massa ser declarado campeão?

Apesar da tentativa, as chances de Felipe “reconquistar” o título são pequenas. O Código Internacional Esportivo da FIA não permite protestos após uma corrida, e qualquer direito de revisão expira 14 dias após as provas e quatro dias antes da cerimônia de entrega de prêmios da federação.

A principal autoridade para tomar qualquer decisão é a Corte Internacional de Apelações, e qualquer pessoa envolvida em um campeonato concorda em cumprir isso. Assim, Felipe não pode utilizar tribunais alternativos.

O artigo 1.3.1b da Corte estabelece que os competidores “devem se comprometer a submeter-se sem reservas às decisões da autoridade desportiva e às consequências delas correntes”.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) também não tem jurisdição sobre a FIA em questões como essa.