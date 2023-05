Fã de Taylor Swift tenta vender lentes que “viram” a última turnê

Fãs da artista americana Taylor Swift usaram as redes sociais para compartilhar um caso inusitado: pelo Depop, site de vendas de roupas de segunda mão, um usuário tentava vender lentes de contato descartáveis. Na descrição do item, ele esclareceu: as lentes “viram” o “The Eras Tour”, turnê mais recente da cantora.

O preço listado pelo vendedor foi um valor de US$ 10 mil (equivalente a R$ 49.304 mil), causando aos internautas espanto quanto a natureza do item. Entre as informações, ele afirma que as lentes estão em “excelente” estado. Após a repercussão da postagem e o site ter derrubado o anúncio, o usuário que tentava vender o item afirmou que se tratava de uma brincadeira.

A reação dos swifties (fãs da artista) nas redes foi diversa. Enquanto alguns entraram na piada com respostas como “nós amamos uma mulher de negócios”, outros acharam de mal gosto. Outra fã respondeu à notícia com uma foto do Asilo Arkham, hospital e prisão psiquiátrica da ficção da DC Comics, e a legenda “volte para lá”.

Por fim, teve quem pensou que esse tipo de repercussão contribui na má reputação que os fãs da cantora têm nas redes sociais. Um perfil identificado como “conta de fã” de Taylor respondeu “nunca venceremos as alegações de sermos o fandom mais estúpido”.

The Eras Tour

A turnê de Swift em que as lentes teriam sido usadas vem acontecendo desde março, e deve continuar com performances pelos Estados Unidos e pelo mundo até agosto. O concerto passa por todas as eras musicais da cantora, que tem músicas nos gêneros country, pop, rock e folk.

Em uma das apresentações mais recentes, na cidade de Nashville, a cantora foi surpreendida ao cantar “marjorie”, de seu album folk “Evermore” (2020), escrita em homenagem a sua falecida avó. Durante a música, um grupo de fãs levantou cartazes com fotos da avó de Taylor, que a deixou quando a cantora tinha somente 13 anos. Segundo a Bilboard, Taylor se referiu ao momento como especial e significativo.