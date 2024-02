Falha de energia elétrica interrompe funcionamento da linha 2-Verde do metrô de SP e catracas são fechadas

Um trem do Metrô de São Paulo apresentou falha na manhã desta sexta-feira, 16, causando impactos na operação do transporte na capital paulista. O problema técnico aconteceu próximo das 6h50 na linha 2-Verde, entre as estações de Tamanduateí e Vila Prudente. Segundo informações da companhia, a linha opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada em função da falha. A informação da companhia é que há uma falha na subestação, ocasionando a falta de energia. “A equipe de manutenção foi acionada para resolver o problema o mais rápido possível. Desculpe o transtorno”, diz comunicado, divulgado nas redes sociais. Contudo, usuários relatam que os trens estão parados há mais de 40 minutos na plataforma. “Não é velocidade reduzido, é interrupção da circulação”, diz um internauta. Além disso, em razão da quantidade de pessoas, as catracas da estação Vila Prudente foram fechadas até a normalização e passageiros aguardam em filas para abertura.