Falha na estação São Joaquim prejudica funcionamento das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do metrô de SP

Um trem do Metrô de São Paulo apresentou falha na manhã desta terça-feira, 6, causando impactos na operação do transporte na capital paulista. O problema técnico aconteceu próximo das 7h30 na linha 1-Azul, entre as estações de São Joaquim e Vergueiro, localizadas na região central da cidade. Segundo informações da companhia, a linha operava com velocidade reduzida e maior tempo de parada em função da falha. “Nossos funcionários já atuam para recolhê-lo para manutenção e normalizar a operação o mais rápido possível”, diz comunicado, divulgado aos usuários nas redes sociais. A normalização da operação foi anunciada cerca de uma hora depois.

“O trem que apresentou falha na região de São Joaquim já foi recolhido para manutenção. Os trens agora estão retomando a velocidade”, afirma a nova mensagem. Ainda que o problema tenha ocorrido na linha 1-Azul, usuários da linha 3-Vermelha também foram prejudicados com restrição da operação e velocidade reduzida. A última atualização do Metrô de São Paulo, das 8h 56, aponta que as linhas já operam normalmente. Contudo, nas redes sociais, internautas ainda relatam atrasos e problemas na linha 3-Vermelha, além de superlotação as plataformas: “Me pergunto até quando isso? Todos os dias a mesma coisa nessa linha vermelha, tem que privatizar mesmo, mudar tudo por que não está dando mais”, escreveu uma seguidora.

#metrosp Linha 1-Azul opera, nesse momento, com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Um trem apresentou falha entre as estações São Joaquim e Vergueiro e nossos funcionários já atuam para recolhê-lo para manutenção e normalizar a operação o mais rápido possível. — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 6, 2024