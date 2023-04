‘Faltou concentração’, diz Jacaré sobre derrota do Bahia na estreia do Brasileirão

Mais uma vez, os erros individuais foram cruciais para o resultado de uma partida do Bahia na temporada. Na noite deste sábado (15), o tricolor voltou a falhar na defesa e levou a virada do Red Bull Bragantino, pela estreia na Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o atacante Vitor Jacaré, faltou concentração ao time tricolor em alguns momentos do confronto. O clube baiano saiu na frente com gol de Everaldo, no final do primeiro tempo, mas sofreu dois tentos na etapa final.

“Faltou concentração. Não era o resultado que a gente queria, não era a estreia que a gente desejava. A gente queria ter pontuado. Temos que voltar para Salvador e fazer uma boa semana porque na próxima semana tem um jogo importante contra o Botafogo”, resumiu ele.

O próximo compromisso do Esquadrão na Série A do Brasileirão será na segunda-feira (24), diante do Botafogo, às 20h, na Fonte Nova. A partida marcará a estreia do Esquadrão como mandante no Campeonato Brasileiro.

Renato Paiva deve contar com o retorno dos atacantes Biel e Ricardo Goulart. Eles foram poupados da partida em Bragança Paulista por conta de um quadro de gripe.