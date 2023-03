Família acusa Polícia Militar de matar jovem após abordagem na Bahia

A família William de Jesus afirma que ele foi morto após ser colocado por policiais militares dentro de uma viatura, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Imagens da câmera de segurança do Ceasa, onde o rapaz trabalhava, foram divulgadas pela família nesta segunda-feira (27).

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 49ª CIPM “realizavam rondas na região quando avistaram dois homens em atitude suspeita em uma moto. Quando da aproximação da polícia, o carona disparou contra a guarnição, que revidou. O suspeito foi atingido e socorrido, mas não resistiu. O homem que pilotava a motocicleta fugiu”. Esta versão, no entanto é questionada pelos familiares, que apresentaram a gravação.

No vídeo, William aparece fardado, sentado em frente ao seu local de trabalho. Ele então é abordado por quatro policiais e colocado na viatura por um deles. O rapaz não foi mais visto vivo depois disso.

Na sexta-feira (24), familiares e amigos de William fizeram um protesto na BA-526, no município.

De acordo com informações da TV Bahia, a Polícia Militar declarou que está apurando as informações do caso.