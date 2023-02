Família rachada! Mãe de Neymar rompe com filhos para voltar com Tiago

A reconciliação entre Nadine Gonçalves e Thiago Ramos está cada vez mais evidente. Essa reaproximação dos dois, no entanto, provocou uma divisão na família. Os filhos, Neymar e Rafaella Santos, a nora, Bruna Biancardi, e até mesmo os chamados parças são contra o relacionamento. Neymãe, então, parece ter rompido com todos eles para viver seu grande amor, segundo o Jornal Extra.

No aniversário de 31 anos de Neymar, em 5 de fevereiro, ficou bastante claro que o clima não é bom. O jogador comemorou em Paris, enquanto Nadine, que sempre estava com o filho na data especial, ficou no Brasil.

Ao parabenizar Neymar no Instagram, Nadine escolheu uma foto de 2018, do filho ao lado da ex-namorada, Bruna Marquezine, embora tenha cortado a atriz da imagem. No texto, desejou que a distância, que não é somente física, se transforme em amor. A escolha da foto seria uma forma de alfinetar a atual do jogador?

Se foi uma alfinetada, Biancardi parece ter devolvido. Ao dar parabéns a Neymar, ela escolheu uma foto tirada em um evento com a atual namorada do pai de Neymar, Mariane Bernardi. A relação entre sogra e nora não seria boa já há um tempo.

A mensagem de Rafaella Santos ao irmão também deixou no ar o clima de descontentamento com o novo (ou seria velho?) membro da família. “Que seja sempre nós três e o infinito… Feliz aniversário, amo vocês!”, escreveu ela.

E tem mais! Dias antes, Nadine fez um limpa nas redes sociais e deixou de seguir alguns amigos do filho, entre eles Gil Cebola, um dos mais próximos de Neymar, e um dos mais críticos ao envolvimento de Nadine e Tiago Ramos.

