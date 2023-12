Jaquelline Grohalski é a campeã de A Fazenda 15

Jaquelline Grohalski é a grande campeã de A Fazenda15! A ex-BBB, que saiu da casa mais vigiada do Brasil cancelada, refez a rota e abocanhou o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro elétrico avaliado em R$ 100 mil. Numa votação, que foi considerada recorde do programa, a moça conquistou 56,17% votos do público.

Natural de Rondônia, no Mato Grosso, a influenciadora é formada em biomedicina e chegou a exercer a profissão antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno, que foi a campeã.

Depois de sua saída da atração global, Jaque se lançou como cantora de funk, mas não conseguiu deslanchar. No Spotify, suas músicas mais populares são “Me apaixonei de novo” e “Dancinha do Tik Tok”.

Grohalski teve uma passagem pelo reality rural da Record TV bastante coerente. Uma das amigas de Rachel Sheherazade, que tinha a preferência dos telespectadores ao prêmio antes de ser expulsa, a morena foi ganhando a confiança dos fãs da atração, principalmente por seu romance ioiô com Lucas Souza.

Desde o início das enquetes sobre os finalistas, Jaquelline ganhou com folga. No UOL, por exemplo, a famosa alcançou 52,82% dos votos, aumentando sua vantagem em cima de André Gonçalves, que ficou em segundo.

Jaquelline Grohalski é mãe de Bela, que tem 10 anos. Nas redes sociais, a peoa de 29 anos reúne mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.

Jaquelline Grohalski A Fazenda 15

Jaquelline Grohalski está confirmado em A Fazenda 15 Reprodução

Jaquelline Grohalski

A ex-BBB Jaquelline Grohalski está no elenco de A Fazenda 15 Divulgação

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski muda o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski mudou o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski muda o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski muda o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Jaquelline Grohalski fala sobre agressão sofrida pelo ex-namorado

Jaquelline Grohalski Foto: Reprodução

Jaquelline

Jaquelline Instagram/Reprodução