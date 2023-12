Familiares procuram por homem desaparecido em Itabela

A família de ATAILTON JESUS DA SILVA (38 anos) procurou as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento do homem. Morador da fazenda Felicidade na região rural de Itabela, foi vista pela última vez no último dia (11) de dezembro, quando adentrou num veículo VW Gol de cor branca no distrito de Monte Pascoal, para realizar atividades cotidianas e não retornou.

Sua irmã procurou a delegacia na tarde de terça-feira (12) de dezembro e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com os familiares ATAILTON JESUS DA SILVA, costuma consumir bebida alcoólica e acaba perdendo o controle de suas ações, ampliando o receio.

Os familiares preocupados e temendo por sua vida, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197) ou para os familiares (73) 99859-4765.