Familiares procuram por idoso desaparecido, visto no Tororão em Prado

A família de JAILTON RAMOS ROCHA (62 anos) procurou as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento do idoso. Morador do distrito Cumuruxatiba em Prado, foi vista pela última na madrugada de segunda-feira (15) de janeiro, quando ocupou a garupa de uma motocicleta de cor verde na comunidade de Tororão e não retornou.

Um dos familiares procurou a delegacia na tarde de terça-feira (16) de janeiro e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com os familiares JAILTON RAMOS ROCHA, não tem costume de sair sem detalhar sobre seu retorno.

Os familiares preocupados e temendo por sua vida, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197).