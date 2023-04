Pai é morto a tiros e filha de 12 anos é baleada no interior da Bahia

Fábio Ferreira Santos, de 30 anos, foi morto a tiros, na noite de quarta-feira (5), na cidade de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia. A filha da vítima, uma menina de 12 anos, também foi atingida pelos disparos.

De acordo com informações da TV São Francisco, Fábio iria pegar o suspeito do crime para dar uma carona. No meio do caminho, o homem efetuou os disparos e fugiu em seguida.

A menina foi atingida na perna, mas não corre riscos. A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela delegacia da cidade. Foram expedidas as guias periciais.