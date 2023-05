“Faria 38 anos amanhã”, diz Glenn Greenwald, marido de David Miranda

O jornalista Glenn Greenwald, marido do ex-deputado David Miranda pelo PDT, se pronunciou, nesta terça-feira (9/5), sobre a morte do companheiro. No Twitter, o viúvo relembrou, com orgulho, a trajetória do político como profissional, ativista e pai.

“É com grande tristeza que eu anuncio a morte do meu marido @DavidMirandaRio. Ele faria 38 anos amanhã. Ele morreu em paz, cercado pelos nossos filhos, pela família e por amigos”, escreveu o jornalista.

Na homenagem, Greenwald relembrou que a infância de Miranda não foi fácil. Ele menciona que o ex-parlamentar enfrentou a morte da mãe aos 5 anos, mas teve a chance de recomeçar ao ser adotado por dona Eliane, uma vizinha próxima à família, “apesar dos quatro filhos biológicos que ela já tinha e da profunda probreza”.

Com o texto, o jornalista publicou uma série de fotos do companheiro.

É com enorme tristeza e pesar que eu anuncio o falecimento do meu marido @davidmirandario. Ele faria 38 anos de idade amanhã.

Seu falecimento nesta manhã vem depois de uma luta de 9 meses no CTI. David passou em paz, cercado de nossos filhos, familiares e amigos. pic.twitter.com/AANamJvxIj

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023

“Nossos garotos são seu maior legado”Greenwald também falou sobre o orgulho de Miranda em ter sido nomeado pela revista Time um dos líderes da próxima geração. Acima disso, porém, a conexão do político com a família sempre foi um ponto fundamental.

“Mas, além de qualquer coisa, o maior sonho de David, que deu a ele grande orgulho e propósito, era ser pai. Ele foi o pai mais dedicado e amoroso que poderia existir. Ele me ensinou a ser um pai. E nossos garotos verdadeiramente únicos são o seu maior legado”, destacou.

Trajetória políticaDavid Miranda morreu na madrugada desta terça-feira (9/5) no Rio de Janeiro. O ex-deputado estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, desde agosto de 2022, para tratar de um quadro de septicemia com diferentes infecções sucessivas.

Ao lado de Glenn Greenwald, Miranda coordenou a campanha pelo asilo a Edward Snowden no Brasil. Além disso, ele foi o primeiro vereador LGBT eleito para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, então filiado ao PSol. Em 2018, foi eleito deputado federal também pelo PSol.

Em março de 2022, antes das eleições presidenciais, David Miranda se filiou ao PDT, de Ciro Gomes.