Fátima Bernardes: ‘É uma emoção muito grande ver as crianças que vêm até aqui’

Depois da estreia no The Voice, no ano passado, Fátima Bernardes experimenta todas as emoções de comandar a versão infantil do reality. Marcado pela emoção, descontração e boas surpresas, o programa tem lugar cativo na programação da emissora e chega à oitava edição neste domingo, às 14h15, com direção de Creso Eduardo Macedo.

Na disputa, estão crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, que passam pelo sonho de seguir nos times de Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho – trio de jurados que está junto pela primeira vez na função.

Confira entrevista com Fátima, que fala sobre a emoção de se deparar com tantos talentos mirins. “O The Voice Kids é um espaço acolhedor, é uma emoção muito grande ver as crianças que vêm até aqui. E também ver o trabalho dos meus três amigos, que é incrível. Ouvir o que eles falam emociona tanto quanto as crianças cantando. É um astral e um entrosamento que parece que esse trio já estava junto há muito tempo”, elogia a nova apresentadora do formato.

O que mais te encanta no The Voice Kids?

É uma emoção muito grande ver as crianças que vêm até aqui. A coragem das crianças de entrarem naquele palco e começarem a subir os degraus para a conquista dos sonhos desde tão novas. E é incrível perceber o quanto essas crianças cantam bem.

O que vê de diferente entre as versões adulta e Kids ?

Os adultos chegam à competição, muitas vezes, com uma carreira já construída; a grande maioria já vive da música, sabe das dificuldades. Já as crianças, estão começando. Creio que seja essa a grande diferença: para muitas, essa é a primeira experiência num palco tão grande. Que seja de muita alegria, de boas memórias e de aprendizado, para que realmente façamos parte da construção da história desse novo artista.

O que há de especial nas audições às cegas?

Para mim, o que há de mais emocionante é ficar ao lado do acompanhante da criança – seja o pai, a mãe, a madrinha… E é uma energia que corre ali… Às vezes ficamos abraçados, ou de mãos dadas – é uma energia muito grande, uma torcida enorme para que aquela criança consiga fazer a melhor apresentação possível.

Tem alguma curiosidade que você possa contar dos primeiros dias de gravação?

Me falaram que isso é comum, mas eu nunca tinha participado de uma edição do The Voice Kids. Às vezes, a emoção é tão grande, que o pai e a mãe chegam a cair no chão quando a criança é aprovada. Eu fiquei muito tocada com isso. É uma tensão tão grande para esses pais e mães, e isso me impressionou bastante.

Se a Fátima da infância pudesse te mandar um recado, qual seria?

Acho que a Fátima criança me diria: ‘vai fundo, siga a sua intuição, sofra um pouquinho menos de ansiedade, que vai dar tudo certo’.

O que você precisou fazer para realizar seus sonhos?

Acredito que o que precisamos fazer para conquistar o nosso lugar, primeiro, é refletir muito sobre o que desejamos; segundo, não desistir, porque as dificuldades vão aparecer. Acho que foi o que eu fiz: aproveitei todas as oportunidades que foram dadas a mim, executei tudo com muita dedicação, desde a mais simples a mais complicada das tarefas.

