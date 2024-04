Faturamento da pequena empresa no on-line salta 23% no 1º trimestre

Aliar uma boa estratégia de negócio com divulgações em redes sociais e formas de fidelizar os clientes foi a receita de sucesso dos empreendedores”, comenta Marcela Orlandi; na imagem, pessoa mexe na internet em celular Sérgio Lima/Poder360 – 4.nov.2023

As pequenas e médias empresas on-line movimentaram R$ 945 milhões no 1º trimestre deste ano, valor 23% superior ante o mesmo período de 2023 (R$ 703 milhões). É o que aponta levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas on-line.

“As datas comerciais do 1º trimestre, como o Carnaval, a Semana do Consumidor e a Páscoa, foram grandes oportunidades para movimentar o varejo em um período que não é o mais forte em todos os segmentos”, disse Marcela Orlandi, gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop.

No país, o total de produtos vendidos foi de 15 milhões, 16% a mais que o registrado em 2023. Os segmentos que mais se destacaram foram:

moda: R$ 303,5 milhões; saúde e beleza: R$ 83 milhões; e acessórios: R$ 62 milhões. O ranking dos 3 Estados que mais venderam no período é composto por São Paulo (R$ 444 milhões), Minas Gerais (R$ 89 milhões) e Santa Catarina (R$ 78 milhões).

Já em relação aos meios de pagamento, o Pix quase representa a metade de todas as compras efetuadas (44% do total). Ficou atrás apenas do cartão de crédito (46%).

Na análise foram consideradas as vendas realizadas de 1 de janeiro a 31 de março de 2023 e 2024 da base de lojistas brasileiros da Nuvemshop.