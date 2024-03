Fávaro diz que agro reconhecerá governo Lula como bom até 2026

Segundo o ministro da agricultura, a relação do governo com o setor não é de “paixão total”, mas melhorou desde as eleições de 2022

O ministro da Agricultura e Pecuária em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 27.fev.2024

Mariana Haubert 21.mar.2024 (quinta-feira) – 20h17



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse nesta 5ª feira (21.mar.2024) que o agronegócio reconhecerá até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026, que terá sido um “grande governo” para o setor no país. Produtores rurais e representantes da indústria ligada à agropecuária se aliaram majoritariamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

“Certamente, ao final do mandato, eu quero garantir que a imensa maioria dos produtores, independentemente em quem vão votar em 2026, vão reconhecer que terá sido um grande governo para a agropecuária brasileira […] Se não estamos em um nível de paixão total, já há um grande reconhecimento porque muito dos temores plantados na campanha eleitoral eram mentiras, eram fake news”, disse.

O ministro falou com jornalistas ao chegar para um churrasco na Residência Oficial do Torto, com Lula e representantes do setor da fruticultura e de sucos.

Para Fávaro, o atual governo precisou de “um tempo”, mas já apresentou resultados positivos para o setor, o que ajuda a “desmistificar” o que foi dito contra o atual presidente em relação ao setor durante a campanha eleitoral de 2022.

“Nada resiste ao trabalho. O trabalho desmistifica qualquer coisa de uma campanha eleitoral. Na campanha, dentro de um limite ético, vale quase tudo. O problema é que tem muita fake news, muita história, muita mentira. Tiveram muita competência nossos adversários de conseguir apagar da imagem de produtores brasileiros o que foram os governos Lula 1 e 2 para o setor”, disse.

Encontros com o agro Lula se reúne na noite desta 5ª feira (21.mar) com cerca de 60 representantes do setor de fruticultura e sucos. Os convidados vieram de 11 Estados a Brasília. A iniciativa faz parte de uma série de encontros que o presidente pretende ter com representantes do agronegócio para se aproximar do setor e tentar reverter sua rejeição entre produtores, que se alinharam ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“[O encontro] É fruto de uma experiência que tivemos bem sucedida, onde queremos trazer o setor para se aproximar do presidente. Em que o importante é que tragam pautas de estratégia superior para que o presidente e o vice-presidente possam atuar”, disse Fávaro.

De acordo com o ministro, os próximos setores que devem se reunir com Lula são: café, algodão, floresta plantada e bioinsumos. Não há data confirmada ainda para os encontros.