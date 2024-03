Fazenda terá assento no conselho da Petrobras por determinação de Lula

O Ministério da Fazenda terá um assento no conselho de administração da Petrobras, conforme determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pasta deverá indicar um representante para passar pelo crivo do conselho da estatal. A informação foi confirmada por três fontes próximas às discussões. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou o convite à Fazenda para ocupar um dos seis assentos do governo no conselho da Petrobras. Ele destacou a importância da presença da pasta para trazer a ótica da Fazenda pública e da economia nacional para a empresa.

O encontro que definiu a inclusão da Fazenda no conselho ocorreu após a Petrobras registrar uma perda de R$ 56 bilhões em valor de mercado em um único dia. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, participou da reunião no Palácio do Planalto, ao lado de Lula e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). No governo anterior, a pasta da Economia não tinha representação no conselho da Petrobras.

O ex-ministro Paulo Guedes exercia forte influência sobre a empresa, indicando membros para cargos de destaque. No entanto, a atual gestão de Lula busca trazer a Fazenda para participar das decisões estratégicas da estatal. O convite à Fazenda foi confirmado após questionamentos sobre uma nota técnica da pasta que defendia a distribuição de dividendos extras da Petrobras. O ministro Haddad afirmou desconhecer o documento, mas ressaltou a importância da participação da Fazenda nas discussões sobre a empresa.

