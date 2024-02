Lula e Janja visitam pirâmides de Gizé, no Egito

Presidente está no país para conversar com presidente Abdel Fattah El-Sisi sobre o conflito entre Israel e Hamas

Imagem mostra print de vídeo publicado pela primeira-dama Janja (ao centro, de vermelho) ao lado de Lula nas pirâmides de Gizé

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitaram as pirâmides de Gizé, no Egito, nesta 4ª feira (14.fev.2024). A socióloga compartilhou vídeos do momento em seu perfil no Instagram.

O petista chegou ao Cairo, capital do país, na manhã desta 4ª. Não tem compromissos oficiais. Nos próximos dias, tem reunião prevista com o presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi.

Um dos principais temas da viagem será a mediação do conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza –o Egito é um dos principais interlocutores das negociações. Na sequência, o petista viajará para a Etiópia, onde participa da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

