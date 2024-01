Fechada pela PCDF, “Bodega do Pó” dava bebida de brinde aos usuários

Em uma ação para coibir o tráfico de drogas em Samambaia, a equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) fechou uma distribuidora de bebidas dominada por traficantes na Quadra 209. Os policiais chegaram ao estabelecimento, conhecido como “bodega”, após receberem denúncias anônimas.

As investigações mostraram que o local era vigiado por câmeras de alta resolução, o que dificultava o monitoramento dos policiais. No entanto, durante as apurações, as equipes constataram que o local era frequentado por usuários de drogas.

Dois homens que trabalhavam no local, um de 20 anos e outro de 18, ficavam responsáveis pela venda de cocaína. Os compradores eram acostumados a adquirir o entorpecente na distribuidora, segundo os investigadores.

O pagamento era feito em dinheiro ou cartão. No entanto, para disfarçar o tráfico, os usuários ganhavam de “brinde” um suco ou uma lata de cerveja.

Após presenciar diversas transações, os policiais conseguiram abordar alguns compradores. Todos confirmaram ter adquirido cocaína na distribuidora de bebidas. Após a captura deles, os investigadores foram ao comércio para prender a dupla responsável pelas vendas.

Quando chegaram, os policiais ouviram barulhos de descarga, razão pela qual resolveram arrombar a entrada do estabelecimento.

No entanto, o local tinha grades reforçadas com quatro trancas, e os agentes tiveram dificuldade para entrar. Quando conseguiram, constataram que os investigados estavam no banheiro, onde havia diversos baldes de água usados para auxiliar no despejo das drogas pelo vaso sanitário.

Os policiais, então, abriram a caixa de esgoto da loja e conseguiram recuperar parte da droga jogada fora. Dentro da distribuidora, os investigadores ainda foram surpreendidos por um sistema de vigilância moderno, com câmeras instaladas em diversos pontos e monitoramento em tempo real não só da rua onde fica a distribuidora, mas também de vias adjacentes e das principais de acesso à quadra.

Na loja, os criminosos armazenavam várias porções de cocaína e maconha; pacotes de embalagens com fecho tipo “zip lock“, usados para embalar as drogas; máquinas de cartão; balança de precisão; celulares; caderno com anotações típicas no tráfico de drogas; além de todo sistema de monitoramento por câmeras. Os presos responderão por tráfico de drogas.

Só em janeiro, a 26ªDP fez buscas e prisões em seis distribuidoras de bebidas usadas para prática desse tipo de crime.