Federação dos Jornalistas detona transmissão de Carnaval da Globo

No último domingo (11/2), os influenciadores Kenya Sade, Vítor Di Castro e a atriz Dandara Mariana brincaram de serem repórteres na cobertura do primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio Janeiro. E, parece, a brincadeira não agradou, já que a emissora recebeu uma enxurrada de críticas.

Inclusive, a coluna Fábia Oliveira contou em primeira mão rola nos bastidores da folia sobre o porquê da saída dos repórteres: dizem que, muito em breve, as transmissões oficiais dos das agremiações serão feitas numa nova TV, fundada por Gabriel David, diretor de marketing da Liga das Escolas de Samba (Liesa).

Supostamente, tudo isso seria uma manobra para a transição da cobertura do Carnaval na Marquês de Sapucaí ser feita pelo canal do rapaz, já que na nova produção não terá repórteres. Óbvio que ninguém vai confirmar essa informação no momento, mas o tempo dirá se esta coluna está certa ou não mais uma vez.

Mediante as mudanças na transmissão do maior espetáculo da Terra, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) se manifestou e compartilhou uma nota de repúdio. “A entidade enfatiza a importância essencial do trabalho jornalístico na cobertura deste evento tão importante para a cultura nacional”, começaram no comunicado.

A Fenaj ainda ressaltou a importância da informação ser levada por profissionais da comunicação: “Por meio de reportagens, os repórteres oferecem uma visão abrangente das tradições, dos desafios e das transformações do Carnaval, proporcionando uma reflexão crítica sobre seu impacto na sociedade e enriquecendo a compreensão pública do evento”.

Vitor Di Castro, um dos novos colaboradores na Sapucaí, protagonizou uma cena hilária, ao dirigir o microfone para os pés de dois foliões para mostrar o samba no pé do casal. Até Milton Cunha (uma divindade do Carnaval, por sinal), riu da situação. Será que o influencer achou que ia captar o som do samba no pé? Jamais saberemos!

Outro fato apontado pelos telespectadores foi a falta de detalhes sobre os enredos, como era costume da Plim-plim. Este ano, mal mostraram as fantasias e até Deborah Secco, no ar em Elas por Elas, novela das 18h, passou despercebida pelas câmeras, que não mostraram a atriz desfilando pelo Salgueiro. Nem a notícia de um carro, da Porto da Pedra, que atropelou uma mulher quando fazia a curva para entrar na concentração, localizada no setor 1, foi divulgada pelos novos apresentadores.

"Neste sentido, a FENAJ exorta o público a reconhecer o valor inestimável do jornalismo na promoção da informação precisa e na preservação da memória coletiva. Ao valorizarmos o trabalho das/dos jornalistas durante o Carnaval, fortalecemos não apenas a liberdade de imprensa, mas também a nossa compreensão mais profunda das complexidades culturais e sociais que moldam essa festividade tão emblemática", finalizaram.