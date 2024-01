PM baleado por bandidos em MG terá órgãos doados: “Era o desejo dele”

O sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, baleado na cabeça durante uma abordagem no bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte (MG), na última sexta-feira (5/1), terá os órgãos doados. A morte do PM foi confirmada no último domingo (7/1). O agente foi atingido por três tiros e dois, de três projéteis, ficaram alojados no cérebro. De acordo com a polícia, os suspeitos do crime estavam em saída temporária, devido ao feriado de Natal.

Ao portal O Tempo, um familiar não identificado de Roger afirmou que doar os órgãos era um desejo do sargento. O velório está previsto para a próxima terça-feira (9/1), porém os horários da cerimônia e do sepultamento ainda não foram confirmados.

Na manhã desta segunda-feira (8/1), colegas de Roger Dias realizaram uma homenagem ao sargento. Os policiais prestaram continência em frente ao 13° Batalhão, onde o militar era lotado. Em seguida, seguiram pelas ruas do bairro Planalto, na região norte da capital, com sirenes ligadas. Veja o vídeo:

Policiais militares fizeram na manhã desta segunda-feira (8) uma homenagem ao Sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que morreu após ser baleado na cabeça durante a noite da última sexta-feira (5), em uma abordagem no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte. pic.twitter.com/ia4HHSd6P0

O caso da morte do PM O policial militar foi baleado na cabeça durante uma abordagem na noite da última sexta-feira (5/1), em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram a ação.

Em coletiva de imprensa dada pela corporação nesse sábado (6/1), a porta-voz da PM mineira, major Layla Brunella, informou que o militar foi atingido por três disparos: dois na cabeça e um na perna.

Ainda segundo a corporação, o autor dos disparos tem 18 passagens pela polícia e foi beneficiado pela saída temporária – a chamada saidinha – de Natal. O homem deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 23 de dezembro. O suspeito tem registros por crimes de roubo, tráfico de drogas, agressão, receptação, entre outros.

Um segundo suspeito de ter participado da ação tem 15 passagens, duas delas por homicídio. Os dois foram presos e passarão por audiência de custódia.