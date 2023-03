Federação entre PP e União Brasil depende apenas de ‘detalhes’, afirma Lira

Presidente da Câmara dos Deputados minimizou divergências entre as legendas e ressaltou que definições quanto a governança da aliança separam a oficialização do acordo

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) durante sessão deliberativa na Casa em 21 de dezembro de 2022



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou de um evento sobre liberdade de expressão na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 13, e afirmou que poucos detalhes separam a formação de federação entre o Progressistas e o União Brasil. De acordo com o político, “o problema está só em detalhes da governança” e “as cúpulas dos partidos já se entenderam e querem fazer [a federação]”, disse. Mesmo com a definição dada a Lira sobre “detalhes de governança”, o mandatário da Casa Baixa do Legislativo explicou que o entrave passa pela solução de discordâncias nos diretórios estaduais das respectivas legendas. “Agora, estamos na forma, na conversa, que tem que ser ampla, com todos os diretórios. A que se ter um critério único, justo, para todos os Estados da federação, porque são dois partidos que têm representatividade bem expressiva no Congresso Nacional, governadores, prefeitos”, completou. Recentemente, Lira já havia declarado durante evento da Associação Comercial de São Paulo que a federação entre União e Progressistas é uma “etapa para a fusão” entre as legendas, que visam diminuir o número de siglas na política brasileira. “Nós vamos caminhar para uma diminuição partidária, claro, talvez [para] 7 ou 8 [partidos]. Dois de esquerda, dois de direita e uns três de centro. É o que a gente desenha. Para diminuir isso, acho que mais a curto prazo, são as federações. Deve[-se] pensar bastante antes de fazer, mas se o meu partido e o União Brasil chegarem a um acordo de governança de que a federação será compatível para os dois partidos, depois de duas eleições ou quatro anos, sair dela vai se tornando cada vez menos provável”, explicou. Caso o alinhamento se concretize, a federação União Progressista será composta por 108 deputados e 19 senadores.