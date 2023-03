Fernanda Gentil confirma saída da Globo

Após ficar um tempo sem aparecer em projetos da TV Globo, Fernanda Gentil confirmou a saída da emissora nesta segunda-feira (20/3). A saída se deu após o fim de contrato, que não será renovado. A apresentadora vinha de anos sem aparecer com constância após o insucesso dos programas Se Joga e Zig Zag Arena.

Após a jornalista Patrícia Kogut adiantar a informação, Fernanda Gentil publicou uma carta aberta sobre a nova fase que irá viver a partir de agora. Apesar da saída, a apresentadora agradeceu a emissora por todos os anos e projetos desenvolvidos. Por outro lado, a emissora afirmou que Gentil segue com “portas abertas para possíveis projetos, seguindo os novos modelos de contratação”.

fernanda-gentil-no-programa-encontro

A apresentadora já passou por diversos programas da casaReprodução/TVGlobo

Se-joga-da-Globo-tem-Fabiana-Karla-Fernanda-Gentil-e-Érico-Brás-

O programa, no entanto, não deu certoDivulgação/TV Globo

fernanda gentil

Fernanda Gentil Fernanda Gentil

2885908-fernanda-gentil-foi-homenageada-com-vide-650×488-3

Apresentadora partiu para a jornada do entretenimento

Fernanda Gentil começou, em 2009, no canal fechado de esportes do grupo Globo, o SporTV, participando de coberturas. Por lá, ela acompanhou as Olimpíadas de Inverno no Canadá, em 2010, e da Copa do Mundo da África do Sul no mesmo ano. Após se destacar, foi promovida a TV Globo e passou a apresentar o Globo Esporte. Em 2016, assumiu o comando do Esporte Espetacular, fase em que teve mais destaque na emissora.

Em 2019, trocou de editoria e passou a atuar na área de entretenimento da emissora, saindo de esportes. Apresentou programas como o Se Joga e o Zig Zag Arena, sem muito sucesso. Além disso, também teve passagens pelo É de Casa e o Mais Você, último programa em que trabalhou, quando passou a fazer passagens no Qatar durante a Copa do Mundo de 2022.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.