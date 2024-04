Fernanda Montenegro aciona a Justiça para provar ao INSS que está viva

Aos 94 anos, Fernanda Montenegro está em uma batalha judicial contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O órgão federal “decretou” a morte da atriz em 2019 e deixou de pagar os benefícios aos quais ela tinha direito.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a luta na Justiça para que ela voltasse a receber corretamente a aposentadoria e a pensão deixada pelo marido, Fernando Torres, começou em 2022.

De acordo com os autos, aos quais o jornalista teve acesso, a instituição suspendeu, sem qualquer aviso ou justificativa, os pagamentos da veterada das telinhas em agosto de 2019. E o fechamento das as agências bancárias fechadas, por conta da pandemia de Covid-19, impediram a prova de vida da beneficiária, exigida para a continuidade dos depósitos.

Com a ausência de Fernanda Montenegro na hora de comprovar que ainda estava viva, o INSS suspendeu os pagamentos e decretou que ela estava morta. Para resolver a questão, ela precisou recorrer à Justiça.

A atriz Fernanda Montenegro

Ansiosos pelo retorno dela aos cinemas?

Aos 91 anos, Fernanda Montenegro divulga livro de memórias

Em 2013, Fernanda foi a primeira brasileira a ganhar

Doce de Mãe — Na pele de Dona Picucha, ela enterneceu e divertiu o Brasil e chamou a atenção dos jurados do Emmy Internacional

Atriz tem atuação destacada no cinema e no teatro

Belíssima – A vilã Bia Falcão foi o fio condutor deste verdadeiro thriller de Silvio de Abreu, um sucesso no horário nobre da Globo. Supostamente morta em um acidente na metade da trama, a empresária ressurgia para atrapalhar novamente a vida da própria neta, Júlia (Glória Pires)

Em 1998, Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira emocionaram o Brasil e o mundo com suas interpretações em Central do Brasil. Com a performance, Fernanda se tornou a primeira, e única, atriz brasileira a ser indicada a um Oscar

Ainda segundo o colunista, após mais de um ano, ela conseguiu uma vitória. O instituto foi condenado a pagar os valores retroativos devidos à artista, que ultrapassam o valor de R$ 334 mil. Além disso, o INSS foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais — originalmente esse valor era de R$ 30 mil, mas um recurso reduziu. Apesar de decisão do juiz, Fernanda Montenegro ainda não recebeu nada.

Mesmo estando aposentada, a atriz tem direito à pensão por morte do marido, Fernando Torres, conforme permitido pela legislação brasileira. Fernanda Montenegro foi casada com o diretor de 1952 até 2008, quando ele morreu de enfisema pulmonar.

Conselhos de Fernanda Montenegro à atriz iniciante encanta a web A atriz Fernanda Montenegro encantou os internautas, em agosto do ano passado, ao aparecer em um vídeo dando conselhos a uma jovem atriz, em um teatro no Rio. A moça se apresentou a Fernanda como atriz iniciante e recebeu uma mensagem de incentivo da veterana.

“Parabéns, minha filha. Fico feliz de ver atores jovens continuando com fé nisso aí. A a gente às vezes é destituído”, disse Fernanda, num vídeo que viralizou nas redes sociais.

O vídeo do momento circulou nas redes sociais e rendeu elogios à atriz. “Fernanda, maravilhosa sempre”, elogiou um um. “Maravilhosa. Eu choraria horrores”, comentou outra. “Como não amar Fernandona? Ela é a mais, mais”, disse uma terceira pessoa.

Boatos de encerramento do contrato com a Globo No fim de 2022, a TV Globo se pronunciou sobre os rumores de que a atriz Fernanda Montenegro teria encerrado o seu contrato fixo com o canal.

Ao Splash, do UOL, a Globo afirmou que não divulga detalhes dos contratos de seus funcionários, mas garantiu que Fernanda segue no canal.

Na ocasião, a empresa ainda garantiu que nunca confirmou a veterana na novela Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco, que estreia no próximo ano e substituirá Travessia, de Glória Perez.

No dia 19 de dezembro daquele ano, o colunista Lauro Jardim, do O Globo, afirmou que Fernanda Montenegro deixou a emissora e consequentemente, seu papel na novela de Carrasco.

Ainda segundo o colunista, o ícone da dramaturgia, que estava com 93 anos, não pensava em aposentadoria e continuaria atuando em longas.