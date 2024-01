Jeniffer Nascimento revela rosto da filha de um mês e encanta web

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Jeniffer Nascimento e do marido, Jean Amorim. Ela está de branco e mostra a barriga de grávida, enquanto ele está de camisa aberta – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramA atriz Jeniffer Nascimento comemorou o primeiro mês de vida da filha Lara, fruto do casamento com Jean Amorim. Para marcar a data especial, a estrela mostrou uma foto inédita da herdeira.

Na imagem, a pequena aparece em um tapetinho de mesversário. “Primeiro mesversário do amor da minha vida”, disse ela.

Ela também posou com a filha no colo e mostrou o bolo da festinha com tema de arco-íris.

