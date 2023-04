Oposição dá o troco e bombardeia Lula com 120 ações na PGR

Atual oposição repete método usado contra Bolsonaro e bombardeia Lula com 120 ações na PGR 02/04/2023 6:00, atualizado 31/03/2023 16:16

Hugo Barreto/Metrópoles

Políticos da atual oposição têm bombardeado Lula com ações na Procuradoria-Geral da República. Até o momento, 120 representações contra o governo já foram protocoladas.

Dessas, 70 foram arquivadas pela PGR e 50 estão sob análise do corpo da procuradoria.

No governo Bolsonaro, as representações em série foram um artifício muito usado pela esquerda. Tanto no passado quanto no presente, o procurador-geral da República, Augusto Aras, tem adotado a cautela.

