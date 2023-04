Fernando Zor: entenda riscos de tomar Zolpidem com bebida alcoólica

O cantor Fernando Zor usou as redes sociais para fazer um alerta aos fãs. Na quarta-feira (5/4), ele contou ter sofrido uma intensa crise de ansiedade enquanto viajava ao Canadá após misturar bebida alcoólica e Zolpidem, um princípio ativo de remédio destinado ao tratamento da insônia.

“Combinação caótica. Tive uma crise de ansiedade terrível que me impediu de seguir viagem. Eu simplesmente não consegui nem ir pra frente e nem pra trás e isso me machucou muito fisicamente”, contou Zor.

O cantor foi trazido pela família de volta para o Brasil, onde passou seis dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para fazer um detox com o objetivo de retirar a substância do organismo e se “livrar da dependência química do remédio”, com acompanhamento psiquiátrico, segundo relatou.

O Zolpidem é um medicamento controlado, comercializado sob prescrição médica com os nomes de Prompt, Patz, Zolpaz, Zolfest e Stilnox para o tratamento da insônia. Ele só deve ser usado por um curto período de tempo para que o paciente não crie dependência, explica o psiquiatra Alisson Marques, do Instituto Meraki, em Brasília.

O cantor sertanejo desenvolveu dependência do remédio para dormir, fazendo uso até mesmo durante o dia para controlar a ansiedade.

O uso do medicamento é associado por alguns pacientes a episódios de alucinações, compulsão em compras, sonambulismo e ataques à geladeira durante a madrugada sem que a pessoa se lembre posteriormente.

O consumo de bebida alcoólica ou de outros remédios, como ansiolíticos, antidepressivos e medicamentos para dor e insônia, combinado com o Zolpidem potencializa ainda mais os efeitos da droga, podendo resultar em maior sedação e confusão mental, levando à perda de memória do evento, acidentes e comportamentos violentos.

***foto-mulher-dormindo

Quando o assunto é qualidade do sono, é necessário implementar uma rotina saudável que garanta uma boa noite de descanso. Muitas vezes, a dificuldade para dormir ou acordar cedo, por exemplo, está relacionada aos hábitos cotidianos que devem ser corrigidos Getty Images

***foto-mulher-dorme-com-despertadores

Uma noite de sono mal dormida interfere diretamente no humor e no desempenho das atividades do dia seguinte. Além disso, os níveis de irritabilidade, ansiedade e estresse podem aumentar significativamente Getty Images

***foto-mulher-em-sono-profundo

Estudos mostram que o tempo ideal de horas de sono varia para cada pessoa, mas a média mundial é de seis a oito horas por noite. Durante o sono profundo, ocorre a liberação de hormônios importantes para a regulação do organismoGetty Images

***foto-homem-cochila-com-bebê-no-colo

Muitas pessoas têm sono ruim e nem percebem isso. Na dúvida, que tal adotar algumas técnicas conhecidas como “higiene do sono”?Getty Images

***foto-homem-desliga-despertador

1. Crie uma rotina: procure deitar e levantar nos mesmos horários todos os dias, mesmo nos feriados e fins de semanaGetty Images

***foto-homem-dorme-perto-de-computador

2. Durma um pouco mais cedo a cada dia: aproveite o período próximo ao fim das férias para dormir cerca de 30 minutos antes do horário que estava acostumado a ir para a cama a cada dia, até chegar no horário idealGetty Images

***foto-mulher-com-insônia

3. Levante-se se não conseguir dormir: saia da cama se tiver dificuldade de adormecer. Faça algo relaxante como respirar fundo, ouvir música suave ou ler um livro. Recomenda-se não ligar a televisão ou mexer no celular. Só retorne para a cama quando estiver sonolentoGetty Images

***foto-muher-usa-computador-em-cama

4. Cama é para dormir: nunca use a cama para estudar, ler, ver TV, ficar no computador ou no celular. O corpo precisa entender que aquele é um ambiente de relaxamentoGetty Images

***foto-homem-dorme-em-quarto-escuro

5. Mantenha o quarto escuro: ter um quarto completamente escuro, sem luminosidade externa ou luzes de aparelhos eletrônicos facilita o sonoGetty Images

***foto-mulher-tira-cochilo

6. Evite cochilos: limite cochilos diurnos a menos de uma hora de duração e até as 15h, para não prejudicar o sono da noiteGetty Images

***foto-xícara-de-café

7. Evite alimentos e bebidas estimulantes entre quatro e seis horas antes de deitar. Na lista entram chocolate, café, refrigerantes, chás do tipo preto, verde, mate e chimarrão Getty Images

***foto-criança-pratica-boxe

8. Evite fazer exercícios físicos de alta intensidade nas três horas antes do horário programado para deitar. Eles podem deixar a pessoa muito alerta e atrapalhar o sonoGetty Images

***foto-mulher-relaxa-deitada

9. Diminua o ritmo: separe de 15 a 30 minutos antes de deitar para relaxar e diminuir o ritmo. Desligar-se de estímulos externos ajuda a sinalizar o cérebro de que é hora de dormirGetty Images

***foto-mulher-evita-bebida-alcoólica

10. Evite bebidas alcoólicas e cigarro: eles também prejudicam o padrão do sonoGetty Images

Zor confirmou que teve uma crise de choro intensa, a ponto de não conseguir embarcar no voo seguinte, entre os Estados Unidos e o Canadá. “Durante esse voo, eu fiz uso de bebida alcoólica, e já tem um tempo que tomo remédio para dormir. Acabei tendo uma crise bem forte de ansiedade, e não conseguia entrar no voo”, disse.

“Tô aqui para dar um conselho para a galera que faz uso desse medicamento. Eu sei que às vezes é receitado, mas ele se torna um vício. Fique bem atento porque realmente é um problema, e misturado com álcool, ele vira um problema muito grande”, finalizou.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.