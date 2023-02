Ferrari apresenta novo carro para temporada de 2023 da Fórmula 1

A Ferrari apresentou na manhã desta terça-feira (14) seu novo carro, o SF-23, para a temporada 2023 da Fórmula 1, que começará no próximo dia 5 de março no Bahrein.

O monoposto foi revelado durante cerimônia em Fiorano, na Itália, e depois levado à pista por Charles Leclerc após o piloto monegasco vencer seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, no cara ou coroa.

“Estou impaciente, mas deixe Leclerc fazer as primeiras voltas”, declarou o espanhol.

O novo carro é o herdeiro da temporada passada: o nome “Ferrari”, que já havia conquistado a todos, está de volta na asa traseira com a cor branca. O vermelho é obviamente a cor principal, mas também há espaço para o preto que tem destaque na pintura.

Sem revoluções gritantes, o SF-23 tem pequenas inovações para torná-lo tão rápido quanto já mostrou na temporada passada, mas mais confiável e contínuo.

“Há muita paixão, é sempre incrível. E isso só acontece com a Ferrari e isso a torna muito especial. É fabuloso estar em Fiorano com tantos fãs. Mal posso esperar para voltar ao carro com a esperança de vencer o campeonato. Nosso objetivo é vencer”, declarou Leclerc.

A Ferrari é a oitava equipe a divulgar sua pintura para a temporada 2023 da Fórmula 1 e vai para a pista nos testes de pré-temporada, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, no Bahrein.