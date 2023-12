Festa com celebridades nuas irrita Putin e autoridades russas; vídeo

Uma festa realizada na Rússia revoltou as autoridades do país. O escândalo, que mobilizou até mesmo o entorno do presidente Vladimir Putin, se deve aos convidados — alguns deles famosos — terem comparecido com pouca roupa ou vestindo apenas peças íntimas.

Segundo o portal The Moscow Times, um rapper que foi à festa, em 21 de dezembro, vestindo apenas uma meia nas partes íntimas acabou condenado à prisão por 15 dias e multado em 200 mil rublos (quase R$ 11 mil na cotação atual) por “propaganda gay”.

Entre os presentes seminus estavam as estrelas Filipp Kirkorov, Lolita e Dima Bilan. Além disso, a apresentadora de TV e candidata presidencial de 2018, Ksenia Sobchak, marcou presença no evento.

A organizadora da festa é a apresentadora de TV e atriz Anastasia Ivleeva. Nas imagens divulgadas por ela e pelos convidados, a anfitriã aparece apenas com uma lingerie na cor preta.

O escândalo rendeu à celebridade a perda de contratos de publicidade na semana passada. O club Mutabor, um espaço popular na vida noturna de Moscou, na Rússia, onde a festa foi realizada, acabou fechado e precisará adiar a festa de fim de ano.

Em um momento que antecede as eleições no país e de uma guerra em curso, a festa teve repercussão negativa e ganhou centralidade no debate público. Diante do escândalo, os evolvidos passaram a se desculpar pelas redes sociais.

Veja as imagens que circulam nas redes sociais: