Festa de aniversário da Vai-Vai é encerrada após confusão antes do show do Racionais

A tradicional escola de samba Vai-Vai comemorou seu aniversário de 94 anos com uma festa no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, na noite deste sábado, 27. Por volta da meia-noite, no entanto, uma confusão antes do show do grupo Racionais MC’s — uma das atrações convidadas — interrompeu a celebração. A grade que delimitava o espaço da festa cedeu, fazendo com que diversas pessoas sem ingresso pudessem entrar. Houve superlotação. “Pouco antes do show dos Racionais, houve uma invasão das catracas, e os seguranças do evento não conseguiram conter. A polícia interveio e determinou que, por conta disso, o restante dos shows seriam cancelados. Lamentamos profundamente, mas acatamos a ordem da PM e prezamos pela segurança de todos”, informou a escola.

O maior conjunto do rap nacional iniciou o show, que acabou cancelado após a chegada da polícia.A cantora Negra Li, que se apresentaria após o Racionais, lamentou a situação nas redes sociais. “Não consegui fazer meu show. Começaram a invadir. Eu estava no camarim e vi que apagou as luzes, desligaram os geradores, um caos. Infelizmente, parece que voltei no tempo. É uma pena. Eu vi quanto a equipe da Vai-Vai se mobilizou para que esse show acontecesse”, disse. Também subiriam ao palco Nelson Triunfo e a bateria da Vai-Vai.