Festivais gastronômicos registram faturamento superior a 11 milhões

Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Eunápolis, Prado e Teixeira de Freitas celebraram excelentes resultados em seus respectivos festivais gastronômicos no último ano, em que, juntos, somaram um faturamento geral de R$ 11.302.712,49 para os estabelecimentos participantes contando as vendas variadas, além dos pratos inscritos. Iniciando 2023, entre muitos novos projetos, a expectativa dos organizadores é que o festival gastronômico continue agradando o paladar, inclusive dos mais exigentes, e proporcione um ambiente aconchegante, com opções tipicamente baianas, com características de cada local.

Para o gerente do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, esses eventos vão além da gastronomia, já que representam melhorias também para os empresários do setor, hoteleiro, turístico e econômico. “Geramos uma boa receita, um faturamento geral surpreendente que é injetado diretamente na economia local. Não somente os organizadores estão comemorando as marcas recordes, como o empresariado que já demonstra interesse nos desafios das próximas edições”, comentou.

Durante os festivais, cada temática proporciona experiências gastronômicas únicas, com a participação de turistas das mais variadas regiões em busca dos atrativos que as imersões gastronômicas trazem, como as aulas com renomados chefs de cozinha e o networking através das programações culturais envolvidas.

São cinco grandes festivais que, em 2022, registraram 259 empresas participantes, 121 novos postos de trabalho e o crescimento de 58% nas vendas, com um aumento também no alcance nas redes sociais e mais de R$ 2 milhões em geração de mídia espontânea, conectando a gastronomia desses locais ao mundo.

Com resultados assim, não somente os organizadores e empresários aumentam suas expectativas para o novo ano, os turistas, clientes, munícipes e admiradores da boa gastronomia também começam a recalcular as rotas e roteiros dos desafios que 2023 pode trazer.