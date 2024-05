Mari Gonzalez denuncia uso indevido de sua imagem para aplicar golpes

Mari Gonzalez usou as redes sociais para denunciar o uso da imagem dela para aplicar golpes na internet. A influenciadora mostrou um vídeo no qual um fake dela aparece usando produtos de uma marca de beleza, dizendo para acessar um site, responder uma pesquisa e, assim, ganhar um kit de skin care da marca.

O vídeo em questão é uma manipulação de imagens e de voz com uso de Inteligência Artificial e fica muito próximo da realidade, fazendo as pessoas acreditarem realmente que se trata de Mari Gonzalez nas imagens.

“Gente, presta atenção: esse vídeo que está rolando de uma promoção sobre entrar no site, preencher os dados para ganhar um kit é golpe, é mentira, tá?! Não existe. Apesar de parecer que sou eu, porque a voz é idêntica, o que é falado nesse vídeo não é isso. As informações foram trocadas. Então, não caiam. É mentira, é golpe, não existe”, disse Mari Gonzalez.

Mari Gonzalez

Mari Gonzalez em vídeo fake Reprodução

Mari Gonzalez

Mari Gonzalez Foto: Instagram/Reprodução

Mari Gonzalez

Mari Gonzalez participou do BBB20 Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez

Mari Gonzalez Reprodução/Instagram

A marca em questão também se pronunciou sobre o caso. “Cuidado com os golpes! Estão surgindo sites falsos com promoções e quizzes fake, até mesmo com o uso de Inteligência Artificial para se passar pelos nossos influenciadores. Fique sempre alerta ao link e denuncie.”