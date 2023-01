Festival do Futuro faz homenagem a Pelé e mensagem aos brasileiros

A noite da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Esplanada dos Ministérios, contou com uma homenagem ao Rei Pelé. O ex-jogador morreu na última sexta-feira (29/12), por complicações de um câncer no cólon. O Festival do Futuro aproveitou uma pausa nos shows para prestar um tributo a ele.

Lances de Pelé estamparam os telões do evento. Na mais famosa comemoração do Rei, em que Jairzinho o levanta após um gol na Copa de 1970, três das cinco estrelas do escudo do Brasil viraram corações.

Um vídeo antigo de Pelé trouxe uma mensagem aos brasileiros. “Nossos antepassados não foram somente a grande força produtiva do país. Foram, também, força marcante da história pois souberam resistir e suportar todas as adversidades”, dizia.

Ao final da recordação, o Rei do Futebol convocou a todos por uma sociedade mais justa. “E hoje precisamos continuar lutando por uma sociedade mais justa. É possível, depende de mim, depende de você também. Participar mais, porque só assim podemos fazer um Brasil melhor”,

Após a mensagem, a tela principal do evento apresentou uma mensagem com o pedido: “Um minuto de salva de palmas”, e foi prontamente atendido pelo público.

Cerimônia de posse presidencialEm clima de emoção e felicidade, apoiadores de Lula assistiram a cerimônia de posse presidencial em telões instalados no gramado da Esplanada dos Ministérios. A solenidade começou no início da tarde deste domingo (1º/1), em Brasília, com a Praça dos Três Poderes lotada.

Com música, bandeiras e cartazes, brasilienses e turistas de todo o Brasil celebram e filmaram o discurso de Lula realizado nesta tarde, no Congresso Nacional.

O número de 40 mil pessoas na praça foi atingido já no final da manhã. O público que chegou minutos depois deste horário no ponto de revista, próximo ao Ministério da Justiça, já não conseguiu mais acessar a área. Porém, quando Lula entrou no Congresso Nacional para discursar, mais pessoas puderam chegar mais próximo à rampa do Palácio do Planalto.