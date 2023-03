Fieb e Abnt lançam certificado ESG para empresas da Bahia

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (Abnt) lançaram nesta quinta-feira (23), um certificado ESG – sigla em inglês para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa – para as indústrias baianas.

A certificação vai garantir que o setor industrial demonstre de forma clara, transparente e validada por critérios internacionais, que os seus negócios ajudam no avanço do desenvolvimento sustentável da Bahia e como o processo ocorre na prática.

Para marcar a data, a Fieb e a Abnt entregaram o primeiro certificado ESG emitido no país durante o evento de lançamento, que ocorreu na sede da Fieb, localizada no Stiep, em Salvador. A empresa contemplada foi a mineradora Yamana Gold, representada pelo vice-presidente das operações da empresa no Brasil, localizada no município baiano de Jacobina, Sandro Magalhães.

A frente das operações da empresa no país há 10 anos, Sandro foi eleito Personalidade do Ano no Prêmio CBPM de Mineração em 2021. De acordo com ele, o reconhecimento do compromisso da Yamana Gold com a pauta ESG é fruto de um trabalho baseado na execução de medidas que avançam o discurso do que é meio ambiente, social e governança.

“Não adianta você pintar um caminhão de rosa no Dia das Mulheres se você visita a empresa e não vê uma mulher ou vê poucas mulheres ocupando cargos de liderança, não só as posições operacionais. Não adianta ter um investimento massivo nas redes sociais, se isso não é convertido em resultado próprio”, destaca Sandro Magalhães.

A certificação foi entregue ao vice-presidente da Yamana Gold pelo presidente da ABNT, Mario William Espe e pelo presidente da Fieb, Ricardo Alban. Também estiveram presentes, Leila Burgos, coordenadora de licenciamento ambiental da indústria, representando a diretora técnica do Inema, Ricardo Fragoso, diretor geral da ABNT e demais autoridades do setor industrial.

Certificação

Para adquirir a certificação ESG, as empresas precisam atender aos critérios de avaliação definidos pela Abnt. Os pontos levados em consideração estão diretamente relacionados aos conceitos que formam a sigla: meio ambiente, social e governança.

Para solicitar a avaliação dos órgãos os gestores devem acessar os sites https://bit.ly/3TcVD51 (download do Procedimento – PE-487) e https://forms.office.com/r/X5psFRhMul (formulário para solicitação de proposta).

