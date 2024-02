Filha de Juninho se pronuncia sobre acusações de assédio no BBB 24

Clara, filha de Juninho, o sétimo eliminado do BBB 24, decidiu se manifestar, nessa terça-feira (6/2), após seu pai ser acusado de assédio por Alane no reality. Em um vídeo publicado no Instagram, a jovem de 19 anos saiu em defesa do motoboy e disse que já presenciou o relacionamento dele com outras mulheres.

“Estou vindo conversar com vocês devido às alegações que aconteceram a respeito de assédio vindo do meu pai, que são completamente irreais, fantasiosas da parte da participante que está dentro da casa”, começou Clara.

“Só que, infelizmente, essas coisas na internet voam e muitas pessoas aqui fora, mesmo que a gente não possa provar para as pessoas lá dentro, acreditam que meu pai realmente assediou alguém”, continuou.

A jovem ainda pediu para que os vídeos nos quais o pai demonstra interesse por Alane na festa que aconteceu no BBB 24 sejam compartilhados.

“Estou vindo aqui, com um pedido de uma filha, para que vocês me ajudem a divulgar os verdadeiros vídeos que estão disponíveis em todas as redes sociais do meu pai, para que a gente possa mostrar para essas pessoas o que realmente aconteceu”, pediu.

Clara disse que se surpreendeu com as acusações: “Estou muito chocada com essa situação. É um pedido de ajuda para que meu pai, independentemente do resultado do Paredão de hoje, não fique com essa fama suja de assediador. Ele não merece passar por isso. Meu pai é uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, muito esforçada e muito gentil”, afirmou. “Vi ele conviver com várias mulheres e vi o relacionamento do meu pai com a minha mãe que durou 17 anos felizes.”