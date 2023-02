Filha de Regina Duarte nega rumores de briga e se declara: “Amo você”

Gabriela Duarte usou o Instagram na madrugada desta segunda-feira (6/2), para homenagear a mãe, Regina Duarte, no dia de seu aniversário. Indo contra os rumores de que estavam brigadas e sem se falar, a atriz se declarou para mãe.

“Hoje é seu aniversário. Parabéns, mãe. Amo você. E para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos… Está aí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Família. Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem. Cada um que cuide do seu CPF (risos). Mas família é o mais importante (para mim). Feliz ano novo, minha mãe”, escreveu Gabriela.

Em janeiro, Gabriela deixou de seguir Regina no Instagram, após a mãe apoiar os ataques golpistas em Brasília. A filha da veterana condenou em sua rede social a destruição que apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram em itens e cômodos dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Atriz Regina Duarte

Regina Duarte foi secretária de Cultura do governo BolsonaroDivulgação

regina duarte capa

A atriz ocupou o cargo de 4 de março a 20 de maio de 2020

regina duarte paginas da vida tv globo

Atriz viveu Helena em Páginas da VidaTV Globo/Divulgação

Regina-e-Gabriela-Duarte

Regina e Gabriela DuarteGshow

Gabriela-e-Regina-Duarte

Em Por Amor, a atriz viveu mais uma Helena e dividia a cena com a filha, Gabriela DuarteDivulgação

“Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade. Tristeza”, disse Gabriela sobre os atos terroristas.

Confira a publicação: