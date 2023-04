Filho de Luciano Camargo está confirmado em novo reality da Record TV

A coluna LeoDias descobriu nesta quinta-feira (27/4) o nome de mais um famoso que estará entre os confinados do novo reality show da Record TV, A Grande Conquista. Natan Camargo, filho de Luciano, irmão de Zezé, já está preparado para se aventurar na atração.

No programa de pré-estreia, que acontece no dia 2 de maio, 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas da Mansão serão apresentados, ao vivo, por Mariana Rios, que comandará a atração. A grande estreia está marcada para dia 8 de maio.

Snapinsta.app_299005678_195233356182755_7659404435728896270_n_1080 (1)

Snapinsta.app_323189915_6446641495350716_1504199190001583109_n_1080

Snapinsta.app_322962376_486636896873865_2601258934452162637_n_1080

Os 64 participantes que ficarão na Vila, casa secundária do programa, serão confinados em um hotel no dia 5 de maio. No domingo, dia 7 de maio, eles já entram oficialmente no programa e o jogo começa para valer.

Os moradores da Vila terão um perfil bem variado, com representantes de várias regiões do Brasil. A rotina do local não será nada fácil porque, além do confinamento, eles terão que encarar alguns perrengues, como limitação de comida e falta de camas para todos os integrantes.

A Vila será composta por três casas: Laranja, que receberá 32 pessoas e terá apenas 5 camas; Azul, para 22 pessoas e com só 7 camas; e a Verde, que abrigará 16 pessoas e contará com 9 camas.

