Filho de Piovani e Scooby critica a mãe em suposto print do Instagram

Pedro Scooby e Luana Piovani estão vivendo um período complicado, com brigas judiciais e alfinetadas nas redes sociais por conta da guarda dos filhos e dos valores da pensão das crianças. Em meio ao caos que eles vivem, o filho do ex-casal, Dom Zuko, de 10 anos de idade, supostamente resolveu usar o Instagram para criticar a mãe e tomar o partido do pai.

“Oi, tudo bem? Vim falar uma coisa muito importante. Mãe, não adianta tentar tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. A gente não aceita mentiras”, teria escrito a criança, em print que viralizou nas redes sociais na noite desta sexta-feira (27/1).

Em seguida, continuou: “Por favor, ajudem o meu pai. A minha mãe tirou um contrato com o meu pai que também ia me patrocinar, então ajudem o meu pai. Sei que Deus vai me ajudar! Obrigado!”, finaliza o texto.

O suposto post feito nos Stories do Instagram de Dom Zuko, teria sido deletado poucos minutos após a publicação. Internautas movimentam a web e acusam Pedro Scooby de “alienação parental”.

Entenda o casoNessa quinta-feira (26/1), Luana Piovani divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual acusa Pedro Scooby de usar fotos suas nua em processo para tentar desqualificá-la como mãe. No mesmo dia, o surfista, com quem a atriz tem três filhos, publicou uma nota da sua assessoria jurídica, na qual esclarece que a ação judicial visa proteger a imagem das crianças.

Antes da suposta manifestação publica de Dom Zuko, a advogada Maria Cristina Câmara, responsável pela defesa de Luana Piovani, criticou o posicionamento da assessoria jurídica de Scooby.

Na resposta, a advogada diz que não tem acesso ao representante do ex-BBB e defende a atriz. “Não existe descumprimento a qualquer decisão judicial por parte da minha cliente, Luana Piovani. Ainda que haja decisão proferida em processo judicial, existe a necessidade de notificação oficial para que a decisão tenha valor jurídico que gere obrigatoriedade de cumprimento”, escreveu a defensora.

