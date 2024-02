Filho mais velho de Piovani e Pedro Scooby decide morar com o pai

Luana Piovani atualmente mora em Portugal e revelou que o filho mais velho decidiu se mudar para a casa do pai, Pedro Scooby, no Brasil. O primogênito das celebridades tem 12 anos de idade e pediu para deixar a casa da mãe.

“O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai.”, explicou Piovani.

Pedro Scooby e Dom

Pedro Scooby e Dom surfando Reprodução/Redes Sociais

Luana Piovani

Luana Piovani Instagram/Reprodução

Pedro Scooby e Dom

Pedro Scooby e Dom Reprodução/Twitter

Em seguida, a artista afirmou que Dom sempre desejou morar com Scooby. “Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado.”

Luana Piovani diz que sustentou Pedro Scooby por 8 anos Sem papas na língua, Luana Piovani usou as redes sociais para desabafar sobre a briga que protagoniza com o ex-marido, Pedro Scooby, na Justiça. Segundo Luana, o surfista estaria querendo tomar dinheiro da mãe dos próprios filhos.

“Alecrim dourado não tem caráter. Finge de ovelha, mas mais um homem escroto que não preza pelo bem dos seus filhos!! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram oito anos de contas pagas?! Dentista, comida, viagens, pediatra, oito funcionárias?! Vou rir quando a conta chegar”, escreveu Luana, sem citar diretamente o nome do ex-BBB.

Em outro post, Luana compartilhou uma frase de Hilda Hilst: “O que é obsceno? Obsceno? Ninguém sabe até hoje o que é obsceno. Obsceno pra mim é miséria, a fome, a crueldade, a nossa época é obscena”.

“O melhor que um pai pode fazer pelo seu filho é respeitar a mãe dele. Não adianta dizer que ama o filho e maltratar a mãe que cria ele”. Ela concluiu a mensagem com um questionamento direto, em uma legenda: “Estão anotando?”, afirmou a artista.