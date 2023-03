Fim do casamento? Esposa de Dani Alves vê que “coisas bonitas acabam”

Com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, Joana Sanz, a esposa de Daniel Alves, é uma modelo internacional. A espanhola, de 29 anos, é casada com o ex-jogador da Seleção desde 2017, e já brilhou nas páginas da revista Elle e estrelou em campanhas publicitárias para marcas luxuosas como a Jimmy Choo.

Quando estourou o escândalo de agressão sexual protagonizado pelo marido, ela, num primeiro momento, mostrou-se solidária, mas parece que a paciência chegou ao fim.

Todas as fotos ao lado de Daniel Alves em seu perfil foram apagadas. E, para completar, ela publicou esta semana um texto bem enigmático, de autoria da escritora canadense Bianca Sparacino, em que deixa algumas pistas sobre o fim do seu relacionamento com o brasileiro.

Joana copiou e colou um trecho do livro A Gentle Reminder, de autoria de Sparacino, que, em síntese, diz o seguinte: “Você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso”.

Daniel Alves, que continua preso desde 20 de janeiro, todos dias cria uma nova versão para a gravíssima acusação de estupro à uma jovem de 23 anos, que teria acontecido numa boate espanhola, dia 30 de dezembro.

Mesmo que venha a provar sua inocência, dificilmente Daniel conseguirá recuperar a harmonia do casamento. Em outro trecho da enigmática mensagem, sua (ainda) esposa Joana diz que “quando você mantém algo vivo dentro de você, você está permitindo que seu passado ocupe o espaço em seu coração e em sua mente que é destinado ao seu futuro”.

