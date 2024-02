Flávia Alessandra revela motivo para saída da Globo: “Liberdade”

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Flávia Alessandra – Metrópoles – Foto: ReproduçãoConhecida por papéis marcantes na TV, Flávia Alessandra abriu o jogo sobre sua saída da Globo após 34 anos na emissora. Segundo a atriz, que não faz mais parte do elenco da Vênus platinada desde outubro de 2023, ela quis explorar novos ambientes e possibilidades.

“Ao longo das décadas, construí uma relação incrível com a emissora e sou imensamente grata por todas as oportunidades e experiências que tive lá. Agora, é o momento de explorar novos horizontes, desafios e formatos de trabalho”, contou Flávia em entrevista à revista Caras.

Apesar da mudança, Flávia não descarta a possibilidade de ainda trabalhar com a emissora no futuro: “Eu acredito que essa mudança permitirá uma maior flexibilidade e liberdade criativa, o que é essencial para o meu crescimento profissional e pessoal nesse momento. A Globo sempre será uma parte importante da minha jornada, uma casa para mim, e todas as portas continuam abertas”.

O último trabalho de Flávia na Globo foi Salve-se Quem Puder (2020-2021). A atriz interpretou a empresária Helena, mãe de uma das protagonistas.

