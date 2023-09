Flávio Dino diz que violência na Bahia é ‘um quadro muito desafiador’

Apenas em setembro foram registradas 46 mortes em confrontos policiais no Estado

Flávio Dino é ministro da Justiça e da Segurança Pública



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou neste domingo, 24, que a violência na Bahia é “um quadro muito desafiador”. Para se ter ideia, foram registradas 46 mortes em confrontos policiais apenas neste mês. Apesar disso, Dino descartou uma possível intervenção federal no Estado, que é administrado por governantes do Partido dos Trabalhadores (PT) há cinco mandatos. Para o chefe da pasta, esse tipo de ação só ocorre quando há falta de atuação do governo estadual. “Não se cogita por uma razão: o governo do Estado está agindo. A intervenção federal só é possível quando, de modo claro, inequívoco, o aparato estadual não está fazendo nada”, afirmou,após a cerimônia que concedeu a medalha da Ordem do Mérito, no grau de Grã-Cruz, ao Padre Júlio Lancellotti. O evento aconteceu em São Paulo. Dino comentou que já trata a situação com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e com o secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner.

