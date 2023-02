‘Folião novo’, Jerônimo inicia Carnaval de Salvador agarrado a secretários e assessores

Tal qual folião de primeira viagem, o governador Jerônimo estreou no Carnaval de Salvador com um tanto de timidez, amparado por pessoas próximas e de confiança, neste caso, secretários e assessores – muitos, inclusive. O petista aceitou o convite do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e marcou presença no ato simbólico de entrega da chave da cidade ao Rei Momo, abrindo oficialmente a capital baiana para seus sete dias de pura festa. A solenidade aconteceu na tarde desta quinta-feira (16), no camarote Expresso 2222, que tem o baiano Gilberto Gil como anfitrião.

Passada a chave, o gestor baiano assistiu com muitos sorrisos o início da apresentação de Ivete Sangalo, primeira artista a amplificar a voz em frente ao farol da Barra após dois anos de interrupção da festa por conta da pandemia da covid-19.

Ao lado de Jerônimo, disputando espaço na varanda do Edifício Oceania, e até mesmo na parte interna do camarote, chamou atenção a presença dos secretários da Segurança Pública, Marcelo Werner, da Cultura, Bruno Monteiro, da Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, além do vice-governador Geraldo Jr. (MDB), que recentemente ganhou a bênção de coordenador do carnaval por parte do governo estadual.

A “desenvoltura” do vice-governador, inclusive, foi um ponto alto da passagem do governador, atraindo, em dado momento, olhares de pouco entendimento. Geraldo, que costuma chegar sempre junto com o governador aos eventos, desta vez se antecipou e gastou um bom tempo “fazendo sala”. Em certo momento, sentou-se ao lado do anfitrião do espaço e nada disse. Pousou para foto e esbanjou muitos sorrisos, até ser “parado” pela expressão facial de Gilberto Gil, que calmamente demonstrou desconhecer aquele que o incensava. Gil deixou o local onde acabara de conceder entrevista coletiva logo após a performance do vice-governador. Antes, porém, Geraldo se apresentou como convém a etiqueta.

À imprensa, Jerônimo foi tímido nas declarações, exaltou as ações do governo nas áreas de responsabilidade estatal, como a segurança pública e a saúde para atendimento da festa. Citou ainda as campanhas de combate à violência contra as mulheres, apoio aos catadores de recicláveis, combate ao racismo e à intolerância religiosa, iniciativas das mais diversas secretarias.

Questionado sobre sua mudança para o Palácio de Ondina, o gestor também limitou as palavras. Um tanto constrangido, confirmou. O governador, que tomou posse no dia 1 de janeiro, só efetivou sua mudança para a residência oficial na última terça-feira (14).

A agenda do governador desta quinta também contempla uma passagem pelo circuito Osmar (Campo Grande), onde acompanha a passagens das atrações contratadas pelo governo estadual.