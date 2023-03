Foragido por estupro de vulnerável é preso na BR-110

Policiais rodoviários federais prenderam na tarde de terça-feira (21) na BR 110 em Catu um homem de 46 anos procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

O flagrante foi registrado durante abordagem a um veículo Ford/Fiesta, com placas da Bahia, quando, ao conferirem a documentação dos ocupantes, os policiais constataram através de pesquisa nos sistemas que o passageiro tinha um mandado de prisão, expedido pela Vara Júri e Execuções Penas de Lauro de Freitas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

O documento foi expedido no início deste mês e tem validade até fevereiro/2035.

O homem, que reside na cidade de Carmópolis, em Sergipe, disse que tudo já estava resolvido e que não era culpado pelo crime imputado.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para a adoção das medidas cabíveis.