Força Nacional de Segurança Pública atuará no Rio de Janeiro até fevereiro

O governo federal anunciou nesta sexta-feira, 19, que a Força Nacional de Segurança Pública continuará atuando no Rio de Janeiro até fevereiro. A decisão foi tomada após solicitação do governo do Estado. Em 2023, cerca de 300 agentes da Força Nacional foram enviados ao Rio de Janeiro para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime organizado. Desde então, eles têm realizado patrulhamento nas principais rodovias do estado, com o objetivo de bloquear rotas utilizadas para o transporte de cargas e veículos roubados, além de drogas e armas. O efetivo da Força Nacional é composto por bombeiros, policiais civis, militares e peritos, e atua em 11 estados brasileiros. Além de preservar a ordem pública e garantir a segurança de pessoas e patrimônios, eles também estão preparados para atuar em situações de emergência e calamidades públicas.

