Fortaleza goleia o Fluminense por 4 x 2 no Campeonato Brasileiro

Novo líder! Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza goleou o Fluminense, que perdeu 0 100% no torneio, por 4 x 2, neste sábado (29/4), e assumiu o topo da competição de forma provisória.

Pelo clube cearense, os gols foram marcados por Thiago Galhardo, Moisés (2x) e Hércules; John Kenedey e Alan marcaram para a equipe carioca.

Durante a partida, Fortaleza teve incrível aproveitamento nas finalizações. Dos 20 chutes, 18 foram na direção do gol.

Já o Fluminense não estava com a pontaria em dia. Das 13 finalizações, apenas três foram em direção ao gol.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!