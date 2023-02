Fotos: Léo Santana arrasta multidão no retorno do Pipoco

Uma multidão se juntou no circuito Tapajós – do Clube Espanhol ao Farol da Barra – para curtir o retorno do Pipoco, do cantor Léo Santana. A festa é mais um dos tradicionais eventos de pré-carnaval, em Salvador.

O artista começou o arrastão pontualmente às 19h30 e o público o segue sem demonstrar cansaço. Pelo contrário, a animação e músicas na ponta da língua são o que mais se vê nos rostos dos foliões. A festa contou com animação ainda de Lore Improta, que saiu fantasiada de caveira mexicana, dançando na frente do trio.

“São dois anos sem essa festa linda e eu preciso que vocês se divirtam muito”, pediu ao público, o cantor Léo Santana, que o correspondeu com a animação já esperada.

A folia pré-carnavalesca de Salvador não para no Pipoco. Na quarta-feira (15), os bloquinhos e fanfarras continuarão a animar os foliões do Circuito Sérgio Bezerra, trecho entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo. Na quinta-feira (16), às 16h, as chaves da cidade serão entregues ao Rei Momo, no Farol da Barra, e estará, oficialmente, aberto o maior festejo popular do planeta.

