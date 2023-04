França: manifestantes contra Previdência incendeiam porta de delegacia

Após a aprovação da Reforma da Previdência proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron, um grupo de manifestantes ateou fogo, na noite desta sexta-feira (14/4), na porta de uma delegacia de polícia no centro de Rennes, França. O local estava vazio no momento do ataque.

Segundo a imprensa local, a porta de um centro de convenções também foi incendiada. Imagens mostram que a delegacia foi atacada com latas de lixo em chamas. O fogo foi contido minutos depois, com a ajuda de um canhão de água da polícia.

Mais cedo, o Conselho Constitucional da França aprovou a proposta do governo em aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, considerou os atos como “inaceitáveis” e que os responsáveis serão processados.

Darmanin afirmou que “as degradações e os ataques desta noite em Rennes” foram feitos “por bandidos determinados a lutar”.

Onda de protestosÀs vésperas da decisão sobre a Previdência, nessa quinta-feira (13/4) 380 mil pessoas foram às ruas na França, segundo o Ministério do Interior. Essa foi uma tentiva de impor uma última pressão popular contra a medida proposta pelo governo de Macron. O dia foi marcado pelo confronto entre manifestantes e policiais.

Um grupo de manifestantes invadiu o prédio de um conglomerado de lojas de luxo com bandeiras e sinalizadores, em Paris. Os últimos dias de protestos foram marcados pela violência.

