França: reunião ministerial tratará de plano dos 100 primeiros dias

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse nesta sexta-feira (6/1), ao chegar ao Palácio do Planalto para a primeira reunião ministerial do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que os ministros irão discutir com o presidente o plano dos 100 primeiros dias de governo.

“Será apresentado o plano dos 100 primeiro dias. A prioridade é o Brasil”, disse França, ao ser abordado pela imprensa. Os 37 ministros estão reunidos na Sala Suprema do Planalto, o maior espaço de reuniões do Planalto, onde tradicionalmente ocorrem os encontros ministeriais.

AlinhamentoA reunião tem entre as finalidades unificar o discurso da nova gestão e alinhar os anúncios ao Palácio do Planalto e ocorre em meio a um desentendimento envolvendo o primeiro escalão do novo governo.

Nesta semana, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, disse, ao assumir o posto, que deseja discutir a “antirreforma” da Previdência, se referindo às regras aprovadas durante o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL). O mercado reagiu à fala do ministro e a Bolsa recuou 2% nessa terça-feira (3/1), aos 104.165 pontos.

Na quarta-feira (4/1), porém, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez uma declaração no sentido oposto e negou que haja uma proposta sendo “analisada ou pensada” em relação a mudanças nas regras de aposentadorias e pensões. Segundo ele, a reunião da próxima sexta tratará sobre a unificação das ideias.

“O presidente já marcou a primeira reunião ministerial, para, inclusive, organizar e reafirmar, e ele acabou de me dizer, qualquer proposta só será encaminhada, evidente, depois da aprovação do presidente da República”, disse Rui Costa. “E qualquer proposta, ele vai dizer isso na reunião, passará necessariamente pela Casa Civil antes de sua análise”, prosseguiu.

Veja a íntegra do convite encaminhado aos chefes de ministérios de Lula:

Reunião Ministerial

Prezado Ministro, vossa senhoria está convidado para uma reunião ministerial que será realizada no dia 6 (sexta-feira), às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto.

Atenciosamente,

Oswaldo Malatesta

Chefe do Gabinete Adjunto de Agenda do Gabinete Pessoal do Presidente da República