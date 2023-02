Francisco Vitti desabafa após ser ofendido na web: “Desempregado”

Francisco Vitti usou as redes sociais nesta quinta-feira (9/2) para desabafar sobre as críticas que vem recebendo na web. O ator decidiu falar do BBB23 e recebeu ofensas de alguns internautas.

“As pessoas entraram numa de me ofender, me chamando de desempregado. Gente, não é porque eu não posto nada trabalhando que eu não estou fazendo dinheiro, tá? Eu mostro para a internet o que eu quero. Vocês acham que eu viajo toda hora como? Herança?”, contou.

O ator, de 25 anos, ganhou notoriedade após interpretar Filipe na novela Malhação: Seu Lugar no Mundo. Seus trabalhos mais recentes foram os filmes O Segredo de Sara (2021) e Como Sobreviver à Quarentena (2021).

