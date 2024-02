Fugitivos fizeram buraco na parede de cela para escapar de penitenciária federal em Mossoró; veja foto

Uma foto divulgada nesta sexta-feira, 16, mostra um buraco feito na cela do presídio federal de Mossoró (RN) pelos dois detentos que fugiram no início desta semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública conta com uma força tarefa composta por 300 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e polícias Militar e Civil. Na manhã desta quinta-feira, os dois prisioneiros foram vistos por moradores da região. Policiais encontraram pegadas, duas camisas e um lençol, que indicam ser dos detentos. Os fugitivos são Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. Eles foram transferidos a unidade prisional em setembro de 2023 após terem promovido uma rebelião em um presídio no Acre.

Em entrevista na quinta-feira, 15, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que os detentos ainda estavam em um raio de 15 km entre o presídio e o centro da cidade. No dia anterior, uma casa na zona rural foi furtada e levaram roupas e alimentos, o que se acredita ter sido um ato dos fugitivos. De acordo com o ministro, eles utilizaram ferramentas que estavam espalhadas pela penitenciária, que passava por uma obra. Com isso, eles conseguiram fugir por uma luminária, por meio de um buraco, e utilizaram as ferramentas para auxiliar na fuga.